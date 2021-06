Streit um Zuschüsse von VRR und VRS : Abellio geht ins Schutzschirmverfahren

Düsseldorf Der Streit um die Zuschüsse für den Eisenbahndienstleister Abellio Abellio eskaliert. Das Unternehmen beantragt, unter den Schutzschirm gehen zu können, um Lasten loszuwerden.

Abellio, der Betreiber unter anderem der S-Bahnen S1, S7, S9 und auch des RRX in NRW, setzt beim Streit um höhere Entgelte von den Verkehrsverbünden nun auf einen Machtkampf mit der Brechstange. Das Unternehmen hat am Dienstag beantragt, sich in einem sogenannten Schutzschirmverfahren zu sanieren. Dies sei die „beste Option“, um das Unternehmen zu sichern. Es sei in anderthalb Jahren nicht gelungen, mit den deutschen Aufgabenträgern, zu denen der VRR gehört, für den Fahrbetrieb akzeptable neue Verträge auszuhandeln, um den Fahrbetrieb ausreichend zu finanzieren.