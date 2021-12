Abellio-Aus in NRW : „Im NRW-Nahverkehr wird es ruckeln“

Die Züge von National Express befahren jetzt schon einige NRW-Strecken, nun kommt ein bisher von Abellio betriebenes Prestigeprojekt hinzu. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Düsseldorf Der VRR hat die Neuvergabe aller Abellio-Linien an Wettbewerber beschlossen. Die Deutsche Bahn gewinnt an Gewicht und der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet Chaos. Was Sie zur Neuaufstellung des NRW-Nahverkehrs wissen müssen.

Nachdem die Verkehrsverbünde von NRW entschieden haben, die Zusammenarbeit mit der insolventen Anbieter Abellio Ende Januar zu beenden, hat der Vergabeauschuss des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) am Donnerstag die Weichen dafür gestellt, wer die S-Bahnen und Regionalzüge im Zuge einer Notvergabe übernehmen soll: Die bisher von Abellio betriebenen S-Bahnen und Regionalzüge im Ruhrgebiet werden ab 1. Februar von der Deutschen Bahn, also DB Regio NRW, betrieben. Dazu gehören die S-Bahnen S2 (Essen-Dortmund), S3 (Oberhausen-Hattingen) und S9 (Wuppertal-Essen-Haltern), außerdem der RE49 von Wesel nach Wuppertal. Zudem übernimmt der Staatskonzern das Ruhr-Sieg-Netz, wozu der RB 91 gehört. National Express übernimmt die RRX-Linien RE1 (Aachen-Essen-Hamm) und RE11. Das ergibt auch deswegen Sinn, weil der britisch-deutsche Konzern bereits die RRX-Vorläufer-Linien RE4 (Aachen-Düsseldorf-Wuppertal) oder RE6 fährt.

Die S-Bahn S7 von Wuppertal über Remscheid nach Solingen wird künftig von der Eisenbahnfirma Vias gefahren, die bislang zwei kleinere Linien in Mönchengladbach und Düsseldorf betreibt. Das deutsch-dänische Unternehmen wird auch die Niederrheinbahn übernehmen, wozu neben der RE19 von Düsseldorf über Wesel nach Arnheim auch die RB35 von Mönchengladbach nach Gelsenkirchen gehört.

Info Landesregierung war für den Abellio-Rauswurf Strategie Das neuerdings von Ina Brandes (CDU) geführte NRW-Verkehrsministerium hat die Verkehrsverbünde unterstützt, die Verträge mit Abellio platzen zu lassen. Es könne nicht sein, dass das Unternehmen immer höhere Nachforderungen stelle, nur weil es sich früher verkalkuliert habe. Dann müssten eben neue Partner her, selbst wenn das viel teurer als die alten Verträge werde.



Kritik Die SPD im Landtag sieht den Bruch mit Abellio negativ.

Die Entscheidungen des VRR-Vergabeausschusses beruhen auf einem Vorschlag der Verwaltung. Sie wurden Anfang der Woche im Verwaltungsrat des VRR abgenickt. Die zwei anderen Aufgabenträger des Schienennahverkehrs in NRW, der Nahverkehr Westfalen-Lippe und der Nahverkehr Rheinland (NVR), zu dem der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), gehört, werden sich bis zum 14. 12. anschließen, berichten Insider.

Der VRR und der Fahrgastverband Pro Bahn befürchten nun, dass es zu einer Reihe an Verspätungen und Zugausfällen kommt, wenn der Betrieb von Abellio an die anderen Firmen übergeht. „Im Nahverkehr von NRW könnte es kräftig ruckeln“, sagt Lothar Ebbers, Pressesprecher von Pro Bahn in NRW. „Die Pendler müssen sich auf Wartezeiten oder ausfallende Züge mitten im Winter einstellen.“

Damit die rund 1000 Abellio Beschäftigten auch wirklich zu den neuen Arbeitgebern wechseln, soll es ein Monatsgehalt Wechselprämie geben. Das hat die CDU-Fraktion im VRR-Verwaltungsrat angeregt: „Ohne Lokführer und ohne Zugpersonal funktioniert der Übergang nicht“, sagt Frank Heidenreich, Fraktionschef der CDU beim VRR. Der Betriebsratschef von Abellio, Jürgen Lapp, drängt dagegen auf zwei Monatsgehälter, um Kapital aus der Krise zu ziehen.

Die Lage ist brisant. Damit für den Moment der Zugverkehr reibungslos läuft, erhalten die Abellio-Beschäftigten schon in diesem Monat ein halbes Monatsgehalt Prämie, wenn sie nicht kündigen. Das erzählt ein Lokführer. Hinzu kommt eine steuerfreie Corona-Prämie von 800 Euro für jeden zum Jahresende.

Die Verkehrsverbünde wollen mit der Deutschen Bahn aushandeln, dass Fernverkehrszüge in NRW ab spätestens Ende Januar für einige Zeit lang auch Nahverkehrspassagiere mitnehmen, falls regionale Züge ausfallen. Außerdem soll mit Abellio schnell geklärt werden, wie die Werkstätten übergeben werden, damit Züge gewartet werden können. Die S-Bahnen im Ruhrgebiet werden zwar in einer Werkstatt von Stadler in Herne fit gehalten, während sich Siemens die Wartung des RRX kümmert, doch bei anderen Zügen müssen Werkstätten von Abellio übernommen werden. „Da ist Zeitdruck“, sagt CDU-Mann Heidenreich. Das sieht auch Norbert Czerwinski so, Fraktionschef der Grünen im VRR-Verwaltungsrat. Die Ökopartei schlägt die Gründung einer landeseigenen Nahverkehrsfirma vor, um bei vergleichbaren Krisen handlungsfähig zu sein. Dann hätte man Abellio verstaatlichen können. In Baden-Württemberg ist das so ähnlich gelaufen.