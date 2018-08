Ab September: EU läutet Ende der Halogenleuchte ein

Was Verbraucher wissen müssen

Düsseldorf Zum 1. September verbietet die EU-Kommission die Produktion des einstigen Nachfolgers der klassischen Glühlampe. Die wurde bereits 2012 abgeschafft. Die Zukunft gehört jetzt den LEDs.

Was sind die Alternativen?

„Verbraucher sollten auf Energiesparlampen oder gleich auf LEDs setzen“, sagt ein Sprecher der Verbraucherzentrale NRW. Im Vergleich zu Glühbirnen und Halogenlampen haben sie eine weit höhere Lichtausbeute und sparen Strom. Energiesparlampen brennen laut Deutscher Energieagentur in der Regel etwa 6000 bis 15.000 Stunden, LEDs sogar bis zu 50.000 Stunden. Wie teuer sind solche Birnen?

Noch sind LEDs etwas teurer als Halogenlampen. Die Mehrkosten hat man allerdings schnell wieder drin. Der BUND rechnet vor, dass eine Halogenlampe inklusive Anschaffung bei täglicher Brenndauer von drei Stunden über zehn Jahre hinweg Kosten von rund 160 Euro verursacht. Bei einer LED sind es gerade mal 28 Euro. „Wir gehen davon aus, dass Beleuchtung an den Stromkosten eines Haushalts in einigen Jahren statt heute zehn nur noch zwei bis drei Prozent ausmacht“, heißt es bei der Verbraucherzentrale NRW.

Ziel Mit der 2009 beschlossenen Richtlinie will die EU Ressourcen für Produktion und Betrieb von bestimmten Produkten senken.

Nein. „Zu Hause kann ich tun und lassen, was ich will“, sagt Martin Brandis von der Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Empfehlenswert sei das aber aufgrund der höheren Kosten nicht.

Die meisten Modelle verschwinden. „Restbestände dürfen verkauft werden“, sagt Iris Vollmann von der Brancheninitiative Licht.de. Hochvolt-Halogenlampen dürfen nicht mehr hergestellt werden, Niedervolt-Halogenlampen für eine Spannung von 12 Volt nur noch, wenn sie mindestens Effizienzklasse B aufweisen. Auch Halogenlampen mit den Sockeln R7s und G9 sind in der Effizienzklasse C weiter erhältlich, weil es noch keinen Ersatz gibt. Mit Hamsterkäufen, wie es sie einst nach dem Glühlampen-Verbot gab, ist in den kommenden Tagen übrigens nicht zu rechnen. „Dafür ist die Energiebilanz zu schlecht“, heißt es bei der Verbraucherzentrale NRW.