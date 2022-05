Discount-Aktion im ÖPNV : So kaufe ich das Neun-Euro-Ticket

Das Neun-Euro-Ticket ist breit erhältlich für jedermann. Foto: Markus Balser

Düsseldorf Weit mehr als 25 Millionen Menschen werden das Neun-Euro-Ticket eventuell nutzen. Wir erklären, wie es erhältlich ist und welche Regeln für Fahrräder und Hunde gelten.

Zeitweise standen die Rechner der Deutschen Bahn am Montag still wegen des enormen Andrangs auf das Neun-Euro-Ticket. Die Menschen wollen das Discount-Ticket, das ihnen bundesweite Fahrt im Nahverkehr erlaubt. Darum die gute Nachricht zuerst: Das Neun-Euro-Ticket ist unbegrenzt. Es gibt keine begrenzte Anzahl wie bei vielen anderen Rabattaktionen. Und es kann sehr einfach und an vielen Orten gekauft werden.

Der Verkehrsverbund Rhein-Fuhr (VRR) hält es für denkbar, bis zu drei Millionen neue Kunden durch das Neun-Euro-Ticket zu finden - bundesweit könnten also mehr als 25 Millionen Menschen das Angebot nutzen zusätzlich zu bisherigen Abonnenten.



Automaten Kunden können das Ticket an Vorverkaufsstellen und an den Automaten der Verkehrsfirmen wie beispielsweise innerhalb des VRR oder bei der Bahn kaufen. Sie zahlen neun Euro pro Monat. Sie müssen dann in der Regel ihren Namen auf die Karte schreiben, damit nicht auch noch eine zweite Person mit der Karte fahren kann. Sie können erst einmal ein Ticket nur für Juni kaufen und können dann später für Juli und August nachkaufen. Der Erwerb ist jederzeit möglich. Ein Juni-Ticket könnte also auch erst am 20. Juni gezogen werden.



Apps Die Tickets können auch über die Apps der Verkehrsbetriebe und der Bahn erworben werden. Die Buchung über eine App ist möglich, wenn man sich inklusive Bankdaten zum Einziehen des Geldes registriert. Das hat den Vorteil, dass man auch nach den drei Monaten per App Fahrkarten kaufen kann. Kinder ab sechs Jahren müssen ein eigenes Ticket haben, Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit.