Aufschwung nach Lockdown : 81 Millionen fehlen im Staatshaushalt, aber die Kaufkraft wächst

Berlin Im zweiten Quartal steigt das Bruttoinlandsprodukt um 1,6 Prozent. Gleichzeitig hinterlassen die Corona-Maßnahmen eine große Lücke im Haushalt von Bund, Länder und Kommunen. Altmaier zeigt sich aber optimistisch.

Die Kauffreude der Verbraucher nach dem Corona-Lockdown hat der deutschen Wirtschaft im Frühjahr zu Wachstum verholfen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen April und Juni um 1,6 Prozent zum Vorquartal und damit einen Tick mehr als bisher gedacht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ende Juli hatten die Statistiker noch ein Plus von 1,5 Prozent gemeldet. Für Schwung sorgten vor allem die privaten Haushalte, die 3,2 Prozent mehr ausgaben als zuletzt. Der Staatskonsum kletterte um 1,8 Prozent. Der Außenhandel allerdings bremste die Wirtschaft, weil die Exporte mit 0,5 Prozent schwächer zulegten als die Importe mit 2,1 Prozent. "Der Aufschwung hat Tritt gefasst", twitterte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "In 2021 & 2022 wächst unsere Wirtschaft kräftig."