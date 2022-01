Viele Zugausfälle drohen : 8000 Euro Prämie für jeden Abellio-Mitarbeiter

Ende Januar ist Abellio in NRW Geschichte - dabei waren die Züge oft besonders pünktlich. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Jeder fünfte bisher von Abellio betriebene Zug könnte im Februar ausfallen, wenn DB Regio und andere einspringen. Damit das absolute Chaos beim Untergang des Unternehmens ausbleibt, spendiert das Land neun Milllionen Euro für Lokführer und Zugbegleiter.

Ungefähr jeder fünfte bisher von Abellio betriebene Zug könnte im Februar im Schienennahverkehr ausfallen, wenn der Betrieb an DB Regio, National Express und das Dürener Unternehmen Vias übergeht. Das sagte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Landtages. Allerdings solle mit Bussen, wo immer möglich, ein Ersatzverkehr organisiert werden. Ab Ende Februar rechnet die CDU-Politikerin damit, dass alle bisher von Abellio betriebenen Linien – wie unter anderem der RRX – wieder ganz normal in Betrieb sein werden.