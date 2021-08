Flutkatastrophe : Provinzial: 760 Millionen Euro Hochwasser-Schaden

Düsseldorf Für die Versicherungsgesellschaft sind Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eines ihrer Kerngeschäftsgebiete. Das endgültige Ausmaß der Schäden ist laut Unternehmen noch nicht absehbar.

(gw) Für die Versicherungsgesellschaft Provinzial ist die Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz das größte Schadenereignis der Unternehmensgeschichte. Nachdem bereits im Juni eine Serie von Unwetterereignissen für Millionenschäden bei Provinzial-Kunden gesorgt habe, hätten nach dem Unwetter „Bernd“ Versicherte der Provinzial insgesamt 33.142 Schäden mit einem Gesamtschaden von rund 761 Millionen Euro gemeldet, teilte die Proivinzial am Dienstag mit (Stand: Montag). Auf Wohngebäude- und Hausratversicherungen entfielen rund 29.000 Schäden mit einem Aufwand von etwa 730 Millionen Euro, der Rest sind Schadenfälle an Fahrzeugen. Aktuell seien bereits Entschädigungen von mehr als 70 Millionen Euro ausgezahlt worden, so die Provinzial.