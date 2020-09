Klage von Verbraucherschützern : Mehr als 700.000 Lufthansa-Tickets noch nicht erstattet

Düsseldorf Die Vielzahl von Flugausfällen überfordert den Konzern. Viele Kunden warten seit Monaten auf ihr Geld. NRW-Verbraucherschützer unterstützen nun eine Klage gegen die Kranich-Linie.

Die Verbraucherzentrale NRW unterstützt eine am Montag eingereichte Klage der Verbraucherschützer in Baden-Württemberg gegen die Lufthansa. „Das Verhalten der Lufthansa den Kunden gegenüber ist nicht akzeptabel“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW: „Man kann doch nicht zuerst neun Milliarden Euro an Staatshilfe annehmen und dann die Kunden bei der Rückzahlung stornierter Tickets so schlecht behandeln.“ Er ergänzt: „Es ist gut, dass Lufthansa nun auch juristisch zunehmend unter Druck kommt.“