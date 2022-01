Mehr Züge am Wochenende : 568 Millionen Euro zusätzlich für S-Bahnen und Regionalbahnen in NRW

Künftig sollen noch mehr Reisende mit der S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen fahren. Foto: dpa Foto: dpa/dpa, rwe

Düsseldorf Mit einem besseren Takt für die S-Bahn soll unter anderem der Flughafen Düsseldorf besser angeschlossen werden, um Autoverkehr zu verringern. Von Wuppertal soll es per S-Bahn auch direkt zum Airport gehen.

Das Land NRW will insgesamt 568 Millionen Euro an weiteren Zuschüssen für den Fahrbetrieb von S-Bahnen und Regionalbahnen zahlen, damit die Angebote ausgebaut werden können. Das hat Landesverkehrsministerin Ina Brandes (CDU) dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und den zwei weiteren Aufgabenträgern des Nahverkehrs – Nahverkehr Rheinland (NVR) und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) – mitgeteilt, wie unsere Redaktion erfuhr. Die bis einschließlich 2031 laufenden Zusagen sind zwar nicht rechtsverbindlich, doch es gilt als sicher, dass jede denkbare Landesregierung der Zukunft sie einhalten wird, weil sich nicht nur die schwarz-gelbe Landesregierung, sondern auch die rot-grüne Opposition für den Ausbau des ÖPNV einsetzt. Auch ein Regierungswechsel nach der Landtagswahl im Mai würde also nichts ändern.

Viele der insgesamt 18 Projekte hängen mit dem Neu- oder Ausbau wichtiger Bahnstrecken zusammen, die mit weiteren Mitteln von Bund und Land finanziert werden. Als eines der wichtigsten Vorhaben sollen die S-Bahnen der Linie 11 deutlich häufiger fahren, was zu einer besseren Anbindung des Flughafens Düsseldorf führen soll. Die S11 fährt derzeit aus Dormagen/Bergisch Gladbach über den Hauptbahnhof Düsseldorf bis zum Airport, soll aber ab Ende 2028 sogar bis Wuppertal-Vohwinkel weiterführen. Elf Millionen Euro soll es dafür geben, dass die Züge ab 2024 sonntags in einen 20- statt des aktuellen 30-Minuten-Takts wechseln, ab 2029 soll der Takt dann für fast 40 Millionen Euro weiter verdichtet werden, damit mehr Flugpassagiere per S-Bahn statt mit dem Auto anreisen.

25 Millionen Euro sollen ausgeschüttet werden, damit die Regionalbahnen der Linie 37 ab dem Jahr 2029 von Düsseldorf nach Duisburg in einen 30-Minuten-Takt wechseln können, wobei davon ausgegangen wird, dass die sogenannte Ratinger Weststrecke dann in Betrieb ist.

Als wichtige Neuerung für Köln soll die aus Düren kommende S-Bahn-Linie 13 rechtsrheinisch bis Bonn-Oberkassel verlängert werden, was das Zusammenwachsen von Köln und Bonn zu einem Wirtschaftsraum erleichtern soll. Das wird alleine im Zugbetrieb ab dem Jahr 2027 mit rund 15 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Die S19 zwischen Horrem und Au (Sieg) soll ab 2024 viel häufiger an Sonntagen fahren, was 66 Millionen Euro kosten wird.

Die S28 von Wuppertal über Mettmann hat einen anderen Takt erhalten, wofür 64 Millionen Euro ausgegeben werden. Diese Änderung scheint bereits umgesetzt zu sein. Ab 2030 soll die Fahrt dann über Willich-Schiefbahn bis Viersen verlängert werden, was weitere 18 Millionen Euro kosten wird. Aktuell fährt die S28 nur bis Kaarster See.