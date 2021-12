140.000 Euro Bußgeld könnten reinkommen : 559 Fahrgäste im NRW-ÖPNV ohne 3G-Nachweis

In praktisch allen Zügen des Schienennahverkehrs in NRW fanden die Kontrollen statt. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Vor einer Woche kündigte die NRW-Landesregierung Razzias gegen 3G-Verweigerer in Bussen und Bahnen an. Nun zieht sie eine Bilanz der dreitätigen Kontrollwelle. 559 Bürgern und Bürgerinnen drohen nun Bußgelder von 250 Euro. Aber die meisten Fahrgäste halten sich an die Regeln.

(rky) 559 Fahrgäste wurden von Montag bis Mittwoch ertappt, weil sie ohne 3G-Nachweis in einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs waren. Das geht aus einer Bilanz hervor die die Landesregierung am Donnerstag nach der dreitägigen Kontrollwelle in Bussen, Bahnen und S-Bahnen gezogen hat. Die Ertappten konnten also nicht belegen, geimpft, genesen oder aktuell getestet zu sein, was seit dem 24. November in Bus und Bahn vorgeschrieben ist. Jedem von ihnen droht nun eine Geldbuße von 250 Euro, erklärte das NRW-Verkehrsministerium am Donnerstag. Es könnten also knapp 140.000 Euro Bußgeld reinkommen, gemessen an der Personalkosten für dutzende Kontrolleure nicht viel Geld.

Bei den Razzien, die von Kontrolleuren der Verkehrsbetriebe mit Ordnungskräften und der Bundespolizei durchgeführt worden waren, wurden auch 35 „Maskenmuffel“ ertappt – also Personen, die entgegen der Vorschrift keine Maske trugen. NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) lobte, dass die meisten Fahrgäste sich an die 3G-Regeln und erst recht an die Maskenpflicht hielten. Darum sei „Bus- und Bahnfahren auch in Corona-Zeiten sicher.“ Sie kündigte weitere Kontrollen im ganzen Land an. Bei den jetzigen Razzien waren vorrangig Züge, S-Bahnen und Busse kontrolliert worden, die zu zehn Hauptbahnhöfen wie Düsseldorf, Köln oder Essen fuhren oder von dort abfuhren. Allein in Essen wurden 133 Fahrgäste ohne 3G-Nachweis erwischt.

Dies waren in der Ruhrgebietsstadt aber nur 1,49 Prozent der kontrollierten 8900 Fahrgäste. Das gab die Stadt schon am Mittwoch bekannt. Bürger, die ohne 3G-Nachweis angetroffen wurden, mussten in der Regel auch bei der nächsten Haltestelle auch noch das Verkehrsmittel verlassen. Das sehen die Corona-Regeln vor.

An Bahnsteigen, Haltestellen und in Gebäuden ist laut Landesregierung kein 3G-Nachweis erforderlich. Als getestet gelten Fahrgäste, die einen amtlichen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen amtlichen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzeigen können. Selbsttests werden nicht anerkannt.

Das Verkehrsministerium erläutert außerdem, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler aller Schulformen von der 3G-Regel ausgenommen seien. Sie „müssen keinen Nachweis erbringen, da sie im Rahmen des Schulbetriebes regelmäßig getestet werden“, heißt es. Das gelte auch für volljährige Schülerinnen und Schüler. Auszubildende ab 16 Jahren würden an Unterrichtstagen als Schüler gelten. Damit würden sie getestet gelten, an Anwesenheitstagen im Betrieb aber als Arbeitnehmer und damit als 3G-relevant.

Da Schüler und Azubis einen großen Teil der Fahrgäste im ÖPNV stellen, ist die Zahl von 1,5 Prozent der Menschen, die sich in Bussen und Bahnen nicht an die 3G-Regeln halten, doch nicht so niedrig, weil diese ja zu sehr großen Teilen automatisch als getestet gelten. Unter den anderen Fahrgästen waren also wahrscheinlich deutlich über zwei Prozent 3G-Verweigerer oder Menschen, die einen entsprechenden Nachweis vergessen hatten.