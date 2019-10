Kostenpflichtiger Inhalt: Zahl der Gerichtsverfahren verdoppelt : 50.000 Klagen wegen Flugverspätungen

Foto: dpa/Oliver Berg Der Flughafen Düsseldorf. Allein beim örtlichen Amtsgericht sind 20.000 Klagen anhängig.

Verärgerte Flugpassagiere, deren Maschine zu spät oder gar nicht abgehoben ist, beschäftigen deutsche Gerichte doppelt so häufig wie im Vorjahr. Spitzenreiter ist Düsseldorf, aber auch in Weeze haben Verzögerungen Tausende Verfahren verursacht. Klagefirmen heizen das Geschäft noch an. Dabei gibt es Wege für Verbraucher, auch ohne teure Dienstleister an ihr Geld zu kommen.