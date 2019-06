Elektroautos : 500 Millionen Euro für Batterie-Labor in NRW

Münster Das Land zieht ein wichtiges Projekt für das künftige E-Auto an Land. Konzerne wie Evonik und Lanxess mischen mit.

Der Standort für die erste Forschungsfertigung für Batteriezellen kommt nach Münster. Das verkündete Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin. Als Ergebnis wird eine Forschergruppe rund um den Münsteraner Wissenschaftler Martin Winter 500 Millionen Euro erhalten, um Batterien weiterzuentwickeln und um zu testen, wie solche Energiespeicher dann produziert werden können. Das Projekt könnte auf Dauer einige Tausend Jobs bringen, schätzt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Die Entscheidung für Münster als optimalen Standort für die Batterieforschungsfabrik ist ein starkes Zeichen für die Exzellenz unseres Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes.“

Tatsächlich hat Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zehn Jahren bereits mehr als 100 Millionen Euro in die Batterieforschung investiert. In Münster, Aachen und Jülich arbeiten schon 600 Personen mit einem Jahresbudget von 90 Millionen Euro an Technologien für bessere Batterien.