500 Millionen Euro an Börsenwert weg Warum Krauss-Maffei Rheinmetall verklagt

Egal, wie das Scharmützel ausgeht, kann Papperger von hohem Wachstum in den nächsten Jahren ausgehen. Rund 38 Milliarden Euro an Auftragsvolumen erhofft der Konzern alleine aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen zur Ertüchtigung der Bundeswehr. Dem Düsseldorfer Management ist es gelungen, einen weiteren Großauftrag zu erhalten – zum Bau des Rumpfs des US-Kampfjets F-35. Hier zeigt sich die gute politische Vernetzung des 60 Jahre alten Ingenieurs Papperger. Hintergrund der Zulieferung für die F-35 ist, dass die Bundesregierung für den Kauf solcher Jets rund zehn Milliarden Euro in die USA überweisen wird. Bei solchen Superdeals ist es üblich, dass Konzerne aus den Bestellländern an dem Projekt beteiligt werden – Papperger hält es für denkbar, das Werk mit 500 Jobs in Düsseldorf aufzubauen.