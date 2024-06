50 Jahre Monopolkommission Eon, Tengelmann, Bahn - der lange Kampf für Wettbewerb

Sie ist der Stachel im Fleisch der Politik, die Fusionen erlauben oder Subventionen verteilen will: die Monopolkommission. Vorgedacht vom legendären Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, an den Start gegangen 1974, feiert das unabhängige Gremium nun seinen 50. Geburtstag. An diesem Mittwoch kommt Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Gratulieren. „Die Monopolkommission ist wichtig als Stimme des Wettbewerbs: Im Zweifel entscheidet die Politik häufig gegen den Wettbewerb, auch Unternehmen und Gewerkschaften sind nicht immer Freunde des Wettbewerbs“, sagt Achim Wambach, Präsident des ZEW in Mannheim, der von 2014 bis 2022 Mitglied der Kommission war, darunter vier Jahre ihr Chef.