Holpriger Start des 49-Euro-Tickets Lange Schlangen, Verwirrung bei Firmenabos und Ausleseprobleme

Der einfachste Weg ist, das Deutschlandticket über eine der vielen Apps zu kaufen. Die App der Bahn hatte am Wochenende zwar Probleme, am Mittwoch schien ein Kauf des Deutschlandtickets aber über die Apps der Bahn, des VRR, der Rheinbahn in Düsseldorf und der KVB in Köln problemlos möglich. Wir haben probiert, wie schnell es dauert, sich ganz neu für eine ÖPNV-App zu registrieren und nahmen dafür die App von NEW in Mönchengladbach: Nach rund acht Minuten war die Anmeldung erledigt, inklusive Eingabe der Kontodaten, der Kauf eines Fahrscheines war sofort möglich.