Start am 1 .Mai Diese Extras gibt es für 49-Euro-Ticket-Kunden in NRW

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) kündigte bei einem Pressegespräch an, das Land prüfe die Einführung eines bundesweit gültigen Sozialtarifs in den nächsten Monaten. „Mobilität muss für alle einfacher und besser werden und vor allem bezahlbar bleiben“, so Krischer. Laut Information unserer Redaktion wird angepeilt, dass die künftigen Sozialtickets etwas unter 40 Euro im Monat kosten werden.