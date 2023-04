Start des 49-Euro-Tickets Günstige Tickets sind nur die halbe Miete

Das Entscheidende ist: S-Bahnen sollten mittelfristig in einen 10-Minuten-Takt gehen, Regionalzüge brauchen ebenfalls viel kürzere Taktungen, Bahnhöfe und Abteile müssen sauberer werden, für das Land brauchen wir mehr Schnellbusse. Insbesondere das Schienennetz muss ausgebaut werden, Deutschland stehen Investitionen von zig Milliarden Euro bevor. Vorbilder wie London oder Washington D.C. zeigen: Wenn in einer Region das ÖPNV-System inklusive U-Bahn und Nahverkehrszügen deutlich bequemer zu nutzen ist als das Auto, lockt es Millionen Menschen an.