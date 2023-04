Zum Start des Deutschlandtickets ÖPNV-Verbünde geraten in NRW wegen 49-Euro-Ticket unter Druck

Andererseits führt das 49-Euro-Ticket, das die Branche Deutschlandticket nennt, dass Verbünde und Verkehrsfirmen viel stärker kooperieren müssen als bisher.“ „Die Verbünde müssen viel enger zusammenarbeiten und noch mehr auf Digitalisierung setzen“, sagt Norbert Czerwinski, Vertreter der Grünen in der Verbandversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). „Da sollte man auch über Strukturen nachdenken.“ Dies sieht Oliver Krauß, verkehrspolitischer Sprecher der CDU im Landtag genauso: „Die Zeit der streng abgeschotteten Verkehrsverbünde in NRW und bundesweit läuft aus, weil die meisten Abonnenten doch sowieso die gleichen Tickets haben.“ Ingo Steiner, Aufsichtsratschef des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) ergänzt: „Wir brauchen einheitlichere Fahrscheine in den Verbünden und damit in ganz NRW. Damit muss die ganze Branche mehr in die Zukunft denken.“