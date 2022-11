Neue Defizite mit dem Discount-Abo : 49-Euro-Ticket kommt wahrscheinlich später

Düsseldorf Das 49-Euro bzw. „Deutschlandticket“ war eigentlich für den 1. Januar angekündigt, doch die NRW-Verkehrsfirmen sind vorsichtig, was dieses Datum betrifft. Aus verschiedenen Gründen wird sich der Start des Tickets wohl verzögern.

Obwohl Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das neue 49-Euro-Ticket gerne am 1. Januar an den Start bringen will, wird es das Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket wohl erst im Februar oder März geben, weil auch auf Bundesebene noch einige Punkte geklärt werden müssen. Dies ist eines der Hauptergebnisse einer Anhörung von ÖPNV-Experten im Verkehrsausschuss des Landtages. „Zum Starttag des Deutschland-Tickets werden wir dann bereitstehen“, sagte Jose Luis Castrillo, Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Man könne sich auch jetzt schon für das Ticket anmelden, aber das ist ein reiner Marketinggag.