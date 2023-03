Drohende Klagen von Studenten 49-Euro-Ticket ab 3. April im Verkauf

Die Verkehrsminister der Länder haben den Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai nun besiegelt. „Wir haben letzte Hürden beim Deutschlandticket genommen“, sagte NRW-Minister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsminister-Konferenz am Donnerstag in Aachen. Der Verkauf starte am Montag, 3. April. Mit dem Ticket werden die Bürger dann ebenso bundesweit in allen Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen unterwegs sein können wie im vergangenen Sommer mit dem sehr beliebten Neun-Euro-Ticket. Weil das 49-Euro-Ticket voraussichtlich schon bald im Preis steigen wird, sprechen die Politiker und Verkehrsverbünde wie der VRR schon jetzt vorsorglich bevorzugt vom Deutschlandticket.