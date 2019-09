Folgen der Niedrigzinsphase : 40 Prozent der Banken planen Strafzinsen

Frankfurt Die Geldpolitik wird Banken und Sparkassen in Deutschland noch über Jahre belasten. Damit rücken Strafzinsen auf breiter Front näher, wie eine nun veröffentlichte Umfrage von Bundesbank und Finanzaufsicht ergibt.

(dpa) Immer mehr Geldhäuser in Deutschland schließen angesichts der Dauerbelastung durch das Zinstief Minuszinsen für Kunden nicht mehr aus. Mehr als 40 Prozent der kleinen und mittleren Institute in Deutschland planen einer Umfrage von Bafin und Bundesbank zufolge mittelfristig die Weitergabe von negativen Zinsen. Bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren waren es erst 24 Prozent. Nach derzeitigen Planungen würden neun Prozent auch Einlagen von Privatkunden nicht verschonen.

Anleihekäufe Die EZB will die umstrittenen Anleihenkäufe wieder aufnehmen. Ab November will sie pro Monat dafür 20 Milliarden Euro ausgeben.

Einzelne Institute geben die Negativzinsen der EZB seit einiger Zeit an Unternehmen oder große Investoren wie Fonds weiter. In manchem Haus werden auch vermögende Privatkunden zur Kasse gebeten. Nach Wuermelings Angaben nehmen die Institute in Deutschland zusammengenommen unter dem Strich etwas mehr an Negativzinsen von ihren Kunden ein, als sie Positivzinsen an ihre Kunden zahlen. „Es wird ein kleiner Überschuss erwirtschaftet.“