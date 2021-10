Tarifavschluss : 4,7 Prozent mehr Gehalt für Beschäftigten im NRW-Handel

Düsseldorf In der siebten Verhandlungsrunde haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Sie übernehmen den Pilotabschluss aus Hessen. Hundertprozentig zufrieden kann keine Seite mit dem neuen Tarifwerk sein.

Was lange währt, wird endlich fertig: In der siebten Verhandlungsrunde haben sich die Vertreter des Handelsverbands NRW und der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel geeinigt. Der sieht nach Verdi-Angaben vor, dass die Löhne und Gehälter für Beschäftigte bis zur Gehaltsgruppe Verkäuferin im letzten Berufsjahr (2704 Euro in Vollzeit) rückwirkend zum 1. September um drei Prozent steigen. Alle Beschäftigten in höheren Entgeltgruppen bekämen einen Festbetrag von 81,12 Euro. Ab Mai 2022 sollen alle Mitarbeiter weitere 1,7 Prozent mehr erhalten.. Die Ausbildungsvergütungen steigen ab September 2021 und September 2022 um je 30 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.