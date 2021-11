3G-Kontrollen in Unternehmen : Mittelfinger statt Impfnachweis

Düsseldorf Betriebe müssen jetzt überprüfen, ob ihre Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet sind. Die Ergebnisse fallen sehr unterschiedlich aus – und nicht überall gibt es Verständnis.

Es ist ein Extrem-, aber kein Einzelfall, von dem Henning Funke berichtet: In einer Bäckerei im Rheinland habe ein Mitarbeiter seine Sachen in einen Müllsack gepackt, dem Chef den Mittelfinger gezeigt und sei gegangen. Impfung? Ohne mich, so die Botschaft. „Der Ton wird rauer“, sagt der Geschäftsführer des Verbands des Rheinischen Bäckerhandwerks. Er hat in den vergangenen Tagen mit etwa einem halben Dutzend Betrieben gesprochen, in denen Mitarbeiter damit drohten, nicht mehr zur Arbeit zu kommen, sobald die 3G-Regeln gelten.