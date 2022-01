Geboostert oder Getestet : Brauhäuser in NRW gegen 2G-Plus-Regel: „Dann platzt die ganze Runde“

Ein spontanes Bier ist künftig nur noch mit Booster-Impfung möglich, sonst muss zuerst ein Testzentrum besucht werden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Düsseldorf Nur wer bereits komplett geimpft ist, soll bald Kneipen und Gastronomen ohne Test besuchen dürfen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Scholz geeinigt. Beim Brauhaus „Zum Schlüssel“ in Düsseldorf ist man wenig begeistert, ebenso in Mönchengladbach.

Von Marei Vittinghoff

Erst ein bisschen mehr als zwei Jahren ist es her, dass aus Bora Milosevic der Inhaber des Wickrather Brauhaus in Mönchengladbach geworden ist. An neue Regelungen musste er sich in dieser Zeit schon oft anpassen. Monatelanger Lockdown. Zutritt nur noch für geimpfte, getestete oder genesene Gäste. Die aktuelle 2G-Pflicht. Bald schon, darauf haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder am Freitag (7. Januar) geeinigt, wird eine neue Regelung hinzukommen. Dann müssen Milosevic und sein Team am Eingang nicht nur kontrollieren, ob die Gäste geimpft oder genesen sind. Wer in das Brauhaus will, muss zusätzlich geboostert oder getestet sein. Anders formuliert: Bürger, die komplett geimpft sind, müssen sich entweder auch noch boostern lassen, oder sie müssen sich vor dem Besuch inder Gastronomie testen lassen.

Was die neue Regelung für ihn und seinen Betrieb jetzt bedeutet, sagt Milosevic, das muss er nun erst einmal abwarten. Schon im November und im Dezember habe er schließlich Einbußen von rund 40 Prozent verzeichnen müssen. Weihnachtsfeiern wurden abgesagt, einige Gäste hätten aus Sorge vor einer Ansteckung mit der neuen Virusvariante ihr Bier lieber zuhause getrunken. Milosevic befürchtet nun, dass noch mehr Gäste wegbleiben könnten. Und überlegt: Vielleicht macht er bald nur noch halbtags auf; konzentriert sich aus Angst vor noch mehr Verlusten ganz auf das Abendgeschäft. „Wenn ich das Brauhaus offenlasse, dann muss ich den ganzen Apparat anschmeißen. Die Gerichte auf der Speisekarte müssen von oben bis unten angeboten werden. Und das auch, wenn wegen der neuen Regelung mittags vielleicht nur noch zwei Leute zu uns kommen“, sagt er. Die Kosten für die Waren, das Personal, die Energie – all das könne er sich dann schlichtweg nicht mehr leisten.

Ein Test für einen Besuch im Brauhaus, glaubt Milosevic nämlich, sei für viele Menschen einfach zu viel Aufwand. Und zu wenige Menschen hätten aus seiner Sicht bisher eine Auffrischungsimpfung erhalten. Ein Lockdown über zwei oder drei Wochen mit finanziellen Hilfen der Bundesregierung sei ihm da sogar lieber als 2G-Plus.

Bundeskanzler Scholz verteidigte die beschlossene flächendeckende Anwendung der Regel in der Gastronomie. „Das ist eine strenge Regelung, aber es ist eine notwendige, die dazu beiträgt, dass wir besser vorankommen und dass wir die Infektionen besser kontrollieren können, als das jetzt der Fall ist“, sagte er nach der Bund-Länder-Konferenz. Grund für die strengere Regel in der Gastronomie sei, dass man beim Essen und Trinken keine Maske tragen könne. In einer Reihe von Bundesländern gelten entsprechende 2G-plus-Regeln schon heute, etwa in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Hessen zumindest in Corona-Hotspots.

Die Regelung soll „kurzfristig" umgesetzt werden, ein genaues Datum gibt es nicht. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben bundesweit inzwischen mindestens 34,6 Millionen Menschen – den für 2G nötigen vollen Grundschutz mit zwei Spritzen mindestens 59,6 Millionen. Die neue Regelung soll auch einen zusätzlichen Anreiz für eine Booster-Impfung bieten. Wer ein Restaurant, eine Kneipe oder ein Café besuchen will, soll bereits ab dem Tag der dritten Impfung von einem Test-Nachweis befreit sein.

Kurt Wehner, Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in NRW, sieht in der neuen Regelung jedoch eine „große Katastrophe für das Gastgewerbe“. Die aktuelle 2G-Pflicht sei aus seiner Sicht ausreichend und habe – vor allem kurz nach der Einführung – bereits zu genügend „teils heftigen Diskussionen an der Restauranttür“ geführt. Auch er fürchtet,dass es durch eine 2G-Plus-Regelung zu weiteren Umsatzeinbrüchen in der Gastronomiebranche kommen könnte. Das betreffe nicht nur die Brauhäuser, sondern alle Bereiche, angefangen mit nun wegfallenden spontanen Cafébesuchen während einer Einkaufstour. „Vor allem auf dem Land ist es auch gar nicht ohne weiteres möglich, sich vor einem Besuch in einem Restaurant noch testen zu lassen“, sagte Wehner unserer Redaktion. Die Wirtschaftshilfen für die Gastronomie müssten darum dringend angepasst, ausfallende Umsätze „auskömmlich entschädigt“ werden. Viele Betriebe hätten Angst, bisher trotz Pandemie mühsam gehaltene Mitarbeitende nicht mehr länger beschäftigen zu können.

So geht es auch Dirk Rouenhoff von der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ in Düsseldorf. Der Braumeister und Prokurist ist sich sicher, dass der Betrieb des Traditionshauses durch die neue Regelung nicht mehr länger wirtschaftlich sein wird.

Sicher ist er sich aber auch in einem anderen Fall: Dass der Betrieb trotzdem so lange wie möglich weitergehen soll – um Mitarbeitende nicht an andere Branchen zu verlieren und die Stammgäste halten zu können. Zu der 2G-Plus-Regelung hat der Braumeister eine klare Haltung: „Wir können das natürlich nicht gut finden. Denn der Kreis der potenziellen Gäste wird noch kleiner werden und weniger Gäste bedeuten für uns natürlich weniger Umsatz“, sagt Rouenhoff. Er habe schon Aussagen von Gästen gehört, die im Falle einer 2G-Plus-Regelung erst einmal nicht mehr kommen würden, weil sie bisher noch nicht geboostert seien. Rouenhoff macht sich dabei sowohl Sorgen um Reservierungen, die abgesagt werden könnten, als auch um die Laufkundschaft. „Meist ist es ja so, dass zwei oder drei Kumpels ein Bier zusammen trinken gehen wollen. Wenn dann nur einer aus der Gruppe bisher noch keine Booster-Impfung bekommen hat, dann platzt schon die ganze Runde.“

Den Aufwand, sich extra für ein Feierabendbier noch testen zu lassen, hält auch er für zu hoch. Bereits durch die 2G-Regelung liege die Hausbrauerei weit unter der Hälfte des eigentlichen Geschäftsvolumens. „Für uns ist es ein weiterer Tiefpunkt. Wir können die Bestimmungen nur hinnehmen, hoffen, dass der Spuk der Pandemie bald vorbei ist und unser Personal mit Durchhalteparolen bei der Stange halten“, sagt er.

((mit dpa))