Flaches Land immer wieder mies versorgt 29 Orte in NRW haben keine Postfiliale

Die Deutsche Post versorgt kleine Orte schlechter als vorgeschrieben. Sie hat in NRW 29 „unbesetzte Pflichtstandorte“ und bundesweit 140. Das gibt die Bundesnetzagentur auf Anfrage bekannt. Über die bundesweite Zahl hatte zuerst DPA berichtet. Damit ist gemeint, dass der Konzern dort die Verordnung verfehlt, an jedem Ort ab 2000 Einwohnern eine Filiale zu unterhalten oder bei Orten ab 4000 Einwohnern sicherzustellen, dass Bürger in zusammenhängenden Wohngebieten nicht mehr als zwei Kilometer Weg zur Filiale haben.