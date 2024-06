NRW-Konjunkturbericht 25.000 neue Jobs für NRW - die Wirtschaft läuft wieder besser

(rky) Die Konjunktur in NRW erholt sich etwas. Für das laufende Jahr erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut RWI ein Wachstum von 0,5 Prozent, nachdem es im Vorjahr um ein Prozent nach unten gegangen war. Die Erholung ist etwas besser als bundesweit mit einem dort erwarteten Plus von 0,4 Prozent. Nächstes Jahr rechnet das RWI mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent, das entspricht der Wachstumsrate des Bundes. So die aktuellen Angaben für den NRW-Konjunkturbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Im Februar hatte das RWI für NRW nur ein Plus von 0,3 Prozent für 2024 erwartet.