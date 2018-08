2017 weniger Sozialwohnungen in NRW neu gebaut

Bezahlbarer Wohnraum in Deutschland wird knapp - auch weil immer weniger Sozialwohnungen existieren. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der neu gebauten Sozialwohnungen 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen – um 22 Prozent. Damit liegt NRW im bundesweiten Trend.

Der Rückgang im Sozialwohnungsneubau betrifft auch andere Bundesländer. In Niedersachsen gab es 2017 ein Minus von 31 Prozent, in Baden-Württemberg von 26 Prozent. Bundesweit jedoch nahm 2017 der geförderte Bau von Mietwohnungen um rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Unter anderem in Bayern, Sachsen, Berlin und Hamburg wurden mehr Sozialwohnungen gebaut.