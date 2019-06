Nachtflüge : Flughafen Düsseldorf: Hunderte Reisende warteten Nachts auf ihr Gepäck, 20 Jets landeten nach 23 Uhr

Düsseldorf Tumulte am Airport Düsseldorf: Erst landeten in der Nacht zu Dienstag 20 Jets zu spät, dann warteten die Reisenden teilweise bis 1.30 Uhr früh auf ihr Gepäck. Die NRW-Verbraucherschützer kritisieren das Management der Airlines, der Airport will nun Gespräche führen, Eurowings versucht, sich zu rechtfertigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

In der Nacht zu Dienstag sind am Flughafen Düsseldorf mehr als 20 Jets nach 23 Uhr gelandet, dem regulären Beginn des Nachtflugverbotes. Das bestätigt der Airport. Viele Urlauber erhielten ihr Gepäck erst um 1.30 Uhr, wie unsere Redaktion erfuhr. Der Airport erklärt, der letzte Koffer sei um 1.35 Uhr übergeben worden. „Viele Leute waren stinksauer“, berichtet ein Eurowings-Reisender. So sei er, aus England kommend, um 23.50 Uhr statt um 22 Uhr gelandet und habe dann anderthalb Stunden auf den Koffer gewartet. „Hunderte Reisende warteten lange im heißen Abholraum, kein Band war in Bewegung, es gab tumultartige Szenen“, so der Mann.

Flughafen und die Airline Eurowings erklären, Ursache des Chaos seien viele Gewitter in Europa seit dem frühen Vormittag gewesen. Die hätten dazu geführt, dass sich Abflüge den ganzen Tag über verzögerten. Weil dann in Düsseldorf viele Jets nach 23 Uhr gelandet seien, sei es nicht möglich gewesen, das viele Gepäck schnell auszuladen. Wolfgang Schuldzinski, Leiter der NRW-Verbraucherzentrale sagt: „Wenn sich Spätlandungen tagsüber andeuten, hätten die Airlines vorsorglich genügend Kapazitäten zur Abfertigung bestellen müssen. So wirkt das kundenunfreundlich.“

Der Flughafen erklärt, er wolle die Situation „mit den Airlines und den Abfertigungsdienstleistern aufarbeiten, da sie nicht unserem gemeinsamen Leistungsverständnis entspricht.“