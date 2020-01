20 Jahre nach dem Rücktritt von Bill Gates : Der Wiederaufstieg von Microsoft

Seattle Vor genau 20 Jahren gab Gründer Bill Gates den Vorstandsvorsitz ab. Es folgten schwierige Jahre beim größten Softwarekonzern der Welt. Doch seit 2014 geht es unter dem neuen Chef Satya Nadella steil bergauf. Wieso?

Wie lassen sich Erfolg und Perspektive von Konzernen messen? Nach US-Maßstäben ist es vorrangig der Wert an der Börse. Und da hat Microsoft eine beachtliche Entwicklung gemacht: Nachdem vor 20 Jahren am 13. Januar 2000 Gründer Bill Gates den Vorstandsvorsitz abgab, dümpelte der Kurs lange dahin. 2009 rutschte er unter Steve Ballmer sogar auf nur noch 15 Dollar ab. Doch seit am 4. Februar 2014 der aus Indien kommende Satya Nadella das Kommando übernahm, stieg der Kurs um weit mehr als 200 Prozent. Ein Papier kostet aktuell 161 US-Dollar, also mehr als zehnmal soviel wie im Jahr 2009.

Der Wiederaufstieg von Microsoft ist umso erstaunlicher, weil es zeitweise ganz anders aussah. Das Unternehmen schien seine Innovationsfähigkeit verloren zu haben. Die Geldmaschine Windows war 2014 tief in der Krise, der durch das iPhone von Konkurrent Apple ausgelöste Smartphone-Boom ging ab 2007 an Microsoft vorbei, als entscheidende Suchmaschine etablierte sich Google und kein Produkt des 1975 gegründeten Softwarekonzerns aus Redmond, einem Vorort von Seattle einige hundert Kilometer nördlich des Silicon Valley.

Sein Vorgänger Steve Ballmer hatte das offene Betriebssystem Linux noch als „Krebsgeschwür“ bezeichnet, Nadella sieht das gelassener, obwohl er schon seit 1992 bei Microsoft arbeitet. Erst drei Jahre davor war er mit 21 Jahren aus Indien in die USA ausgewandert, um dort sein Erststudium mit einem US-Master in Elektrotechnik fortzuführen.

Nadella hat den früheren Verkäufer von monopolistischen Softwarelizenzen in einen breit aufgestellten Dienstleister verwandelt: So wurden Millionen Lizenzen von Windows 10 an Nutzer verschenkt, um diese an das Unternehmen zu binden. Während Ballmer versuchte, mit dem Kauf von Nokia eine Handysparte aufzubauen, setzt Nadella eher auf Kooperationen, insbesondere mit Apple oder Samsung. So setzte er durch, dass es für das iPad von Apple eine spezielle Windows-Software gab, Samsung-Smartphones werden eng mit Windows synchronisiert – Zusammenarbeit statt Konfrontation lautet das Motto.