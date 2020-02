Kleine Münzen : 21 Milliarden Ein- und Zwei-Cent-Münzen im Umlauf

Die Bundesregierung ist offenbar nicht sicher, ob die EU-Kommission die kleinen Euro-Münzen tatsächlich abschaffen will.

Aus der Antwort wird zudem deutlich, dass die Bundesregierung nicht sicher ist, ob die EU-Kommission die kleinen Euro-Münzen tatsächlich abschaffen will. „Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es bislang keine abschließende Position der Europäischen Kommission (KOM) zum künftigen Umgang mit den beiden kleinsten Münzstückelungen“, so das Bundesfinanzministerium. Entsprechende Medienberichte hätten sich lediglich auf den Entwurf eines Arbeitsprogramms der EU-Kommission berufen. „Tatsächlich enthält die Endfassung des KOM-Arbeitsprogramms eine solche Zielstellung jedoch nicht“, so das Ministerium. „Die KOM spricht vielmehr von einem möglichen Vorschlag zur Einführung einheitlicher Rundungsregelungen, um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen zu begegnen. Damit bleibt zunächst abzuwarten, ob die KOM einen Vorschlag zu dieser Thematik präsentiert“, so das Ministerium.