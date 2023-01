Kompletter Ersatz für das Festnetz 1&1 hinkt beim Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes hinterher

Die Pläne von 1&1 sind interessant. Die Westerwälder wollen speziell in den Städten ein reines 5G-Netz aufbauen, das so leistungsfähig sein soll, dass es stationäre Online-Anschlüsse zu großen Teilen ersetzen kann. „Wir starten mit einem Produkt, das Festnetz ersetzt“, hatte Firmengründer Ralph Dommermuth im Mai angekündigt. Anstatt Komponenten von einem der etablierten Betreiber wie Nokia oder Huawei zu kaufen, baut der japanische Konzern Rakuten ein Netz auf, bei dem einfach austauschbare Komponenten (Open-Ran) per Glasfaser direkt an Hochleistungsrechner vor Ort angeschlossen sind. „Unser Netz wird das modernste in Europa sein“, sagte Dommermuth. Auch Vodafone, Telefonica und Telekom planen, ihre Netze mit leicht austauschbaren Teilen günstiger bauen zu können.