125 Jahre RWE: E-Werk, Klimasünder, Ökostromriese Zwischen Größenwahn und Absturz

Am Anfang war die Kohle – wie immer, wenn es um das Ruhrgebiet geht. Das erste Kraftwerk, das die Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (später: RWE) errichtete, stand auf dem Gelände der Zeche Victoria Mathias in Essen, die Hugo Stinnes gehörte. Mit der dort verstromten Steinkohle wurde die Stadt Essen versorgt. Am 25. April 1898 wurde das Unternehmen gegründet, das heute einer der größten Ökostrom-Anbieter in Europa ist. In einer Feierstunde erinnerten RWE und das Land an die wechselvolle Geschichte. „Nordrhein-Westfalen ist Industrieland, weil es Energieland ist“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Ohne Strom wäre die Welt dunkel, kalt und still.