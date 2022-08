100 Euro Bonus : Deutsche Bahn will Beschäftigte zum Energiesparen motivieren

Berlin Ein bewusster Umgang mit Energie ist angesichts der aktuellen Energiekrise für alle wichtiger denn je - auch für Unternehmen. Die Deutsche Bahn versucht jetzt, ihre Mitarbeiter mit einem finanziellen Anreiz zum Energie sparen zu bewegen. Zudem will sie künftig auf die Außenbeleuchtung ihres Hauptsitzes verzichten.

Mit einem Einmalbonus von mindestens 100 Euro will die Deutsche Bahn ihre Angestellten zum Energiesparen am Arbeitsplatz motivieren. „Wir wollen, dass alle 200 000 Beschäftigten in Deutschland aktiv werden, dass alle kleineren und größeren Hebel gezogen werden, um es am Ende zu einer nennenswerten Einsparsumme zu bringen“, sagte Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag in Berlin. Es gehe um Themen wie die Beleuchtung, das Heizen, das Nutzen von Klimaanlagen, die Betankung, „oder vielleicht auch mal die Treppe statt dem Aufzug zu benutzen“, sagte Seiler.