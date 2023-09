Rabatte bringen mehr Passagiere Zehn Prozent mehr Fahrgäste

Das Statistische Bundesamt berichtet speziell von einem deutlichen Zuwachs des Fernverkehrs auf der Schiene. 72 Millionen Fahrgäste und damit 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum reisten in Fernzügen. Dieses Plus hängt wohl damit zusammen, dass die Pandemie bei der Reiseplanung im Gegensatz zu Anfang 2022 praktisch keine Rolle mehr spielt. Außerdem fahren viele Geschäftsreisende mittlerweile lieber per ICE als zu fliegen, auch weil sie umweltfreundlicher reisen wollen. Insgesamt reisten im Linienfernverkehr im 1. Halbjahr 2023 aber noch elf Prozent weniger Fahrgäste als vor der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2019.