Missbrauchsverdacht : Weiterer Beschuldigter im Fall Lügde

LÜGDE Der Missbrauchsskandal in Lügde weitet sich aus. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen einen 21-Jährigen. Erste Anklagen könnten schon Ende der Woche vorliegen. Zudem wird ein Untersuchungsausschuss wahrscheinlich. Ein Beschuldigter könnte vor Gericht aussagen, sagt sein Verteidiger.

Henning Rasche (her) ist Politikredakteur der Rheinischen Post.

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt gegen einen weiteren Beschuldigten im Fall Lügde. Das gab die Behörde am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte das Justizministerium dem Rechtsausschuss im Landtag bereits vertraulich über den Fall berichtet. Demnach wird gegen einen 21-Jährigen ermittelt, weil der Haupttäter Andreas V. diesen schriftlich belastet habe. Der 21-Jährige werde des „schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Besitzes kinderpornografhischer Schriften“ beschuldigt, heißt es im Bericht an den Rechtsausschuss, der unserer Redaktion vorliegt. Bei dem jungen Mann hält die Staatsanwaltschaft allerdings für möglich, dass er selbst Opfer der Missbrauchskette ist. Er ist laut Bericht an den Landtag „geistig eingeschränkt“ und steht unter gesetzlicher Betreuung.