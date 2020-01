Weeze blüht auf : Fläche soll zum Biotop für Wildbienen werden

Weeze Im Rahmen des Projekts „Weeze blüht auf!“ und der Förderung der Artenvielfalt im innerörtlichen Bereich packen nun engagierte Bürger selbst an.

Ende 2019 entstand bei mehreren Anwohnern einer gemeindeeigenen Brachfläche (Pumpwerk, nicht öffentlich zugänglich), am DLRG-Clubheim der Wunsch, die zeitweise von Müll und Schutt stark beeinträchtigte Fläche sowohl optisch als auch ökologisch aufzuwerten. Nach Besichtigung und fachlicher Diskussion zur Berücksichtigung aller Interessen und Funktionen der Fläche wurde der Plan gefasst, einen etwa 300 Quadratmeter großen Teil der Fläche zum „Wildbienenbiotop“ umzugestalten. Brennnesseln, Brombeeren und Gras sollen hier vielfältigen heimischen Blühpflanzen, Insektennährgehölzen, Totholzelementen sowie Niststätten für Wildbienen (Sandarium), Käfer (Käferkeller) und Vögel weichen. Die restliche Brachfläche bleibt „wild“ erhalten, da auch Brombeeren & Co. wertvolle Verstecke und Nahrung für heimische Tiere bieten. Besonders wichtig sind solche Gestrüppe für Kleinsäuger wie Igel, die in zu aufgeräumten Gärten keinen Unterschlupf mehr finden.