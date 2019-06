Zwei Jugendliche verletzt : Unfallbeteiligter Autofahrer sowie Zeugen gesucht

Wassenberg Bei einem Unfall, der sich bereits vergangenen Donnerstag ereignet hat, sind zwei Jugendliche durch einen Sturz von ihrem Kleinkraftrad verletzt worden.

Bereits am Donnerstag hatte sich auf der Kreisstraße 20 bei Wassenberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nun sucht die Polizei zur Klärung des Unfallgeschehens den unfallbeteiligten Autofahrer und weitere Personen, die geholfen hatten. Das war laut Polizeibericht vergangene Woche geschehen: Ein 16-jähriger war in Begleitung einer 15-jährigen Sozia auf einem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße 20 von Birgelen in Richtung Myhl unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve an einem ehemaligen Bahnübergang wurde das Zweirad offenbar von einem entgegenkommenden Auto am Hinterrad berührt. Durch diesen Anstoß stürzte der 16-Jährige mit dem Fahrzeug zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch die Sozia verletzte sich durch den Sturz leicht. Der Fahrer des Autos hielt nach dem Unfall kurz an und fuhr dann in Richtung Orsbeck davon, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern. Ein weiterer unbekannter Autofahrer hielt an und fragte, ob die Gestürzten Hilfe benötigten. Da diese zunächst ihre Verletzungen nicht wahrnahmen, lehnten sie ab. Ein Landwirt half den beiden, das Kleinkraftrad aus dem Seitenstreifen zu ziehen, während weitere Fahrzeuge die Unfallstelle passierten. Die beiden Verletzten begaben sich selbstständig nach Hause und versorgten ihre Verletzungen. Erst einige Zeit später ließen sie sich auch in Krankenhäusern behandeln. Die 15-Jährige hatte demnach leichte Verletzungen, der 16-Jährige hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und musste stationär behandelt werden. Die Polizei sucht nun den entgegenkommenden Autofahrer, den Landwirt und auch diejenigen Personen, die ihre Hilfe angeboten oder die Unfallstelle passiert haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 9200 zu melden.