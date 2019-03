Westfalen : Was hat der Westfale, was andere nicht haben?

Münster/Düsseldorf Zu dieser Frage gibt es zwar eine klassische Antwort, nämlich die von Johannes Rau, als er noch Ministerpräsident in NRW war. Da sagte er: „Die Stärke des Landes NRW liegt in der einmaligen Kombination der Eigenschaften seiner Menschen: der Zuverlässigkeit des Rheinländers, der Leichtfüßigkeit des Westfalen und der Großzügigkeit des Lippers“.

Nach dieser Entdeckung hat sich der Westfale gesagt: „Wenn mich die Erde sowieso einmal im Jahr um die Sonne trägt, was soll ich mich da noch groß bewegen!“ Und Recht hat er. Dann gibt es die weise westfälische Erkenntnis: „Der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht.“ Im Rheinland allerdings lautet sie anders: „Der Westfale muss sich dran halten, wenn sich der Rheinländer verspricht“, das hat aber mehr mit der Landespolitik zu tun. Er sagt, auch dies eine wichtige Erkenntnis, immer die Wahrheit, aber immer im falschen Moment. Hat er beispielsweise etwas nicht erledigt – was natürlich extrem selten vorkommt –, so sagt er dem Chef, wenn der nachfragt, schlicht ins Gesicht: „Ich hab das nicht erledigt!“. Das ist ehrlich, das ist zuverlässig, aber ist es geschmeidig? Der Rheinländer bleibt in so einem Fall – was ja bei ihm der Regelfall ist – treuherzig zum Chef: „Ich wollt dat dieser Tage noch erledigt haben!“ und ist aus dem Schneider. Wer aber dem Westfalen wirklich ins Herz schauen will, der muss sich seine Nationalhymne anschauen: