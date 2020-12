London/Düsseldorf : Keine Pakete, keine Flüge von London nach NRW – und wohl keine Entschädigung

London/Düsseldorf Die neue Krise in Großbritannien trifft auch die Verbraucher in Nordrhein-Westfalen. Für die Touristikbranche ist sie ein weiterer Nackenschlag. Von der Insel nach NRW gehen keine Flieger mit Passagieren mehr, eine Entschädigung zu erhalten ist schwer.

Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) äußert sich besorgt zu der Krise in der Krise und verspricht: „Wir schauen genau hin.“ Er hofft zwar noch immer, dass es ein neues Handelsabkommen mit den Briten gibt, aber auch die jetzigen Schwierigkeiten könnten zu ernsthaften Lieferproblemen führen. „Die Unternehmen mit engen Beziehungen nach Großbritannien haben zwar ihre Lager aufgefüllt, weil sie auf Turbulenzen wegen des Brexit vorbereitet sein wollten“, sagt Torsten Schmidt, Wirtschaftsprofessor am RWI in Essen, „aber eine dauerhafte Unterbrechung der Lieferungen wäre für die Briten ein Desaster und für uns auch schon schwierig.“ Noch schlimmer wäre, wenn in ganz Europa der Verkehr unterbrochen würde, um die Verbreitung des mutierten Virus zu stoppen. „Das wäre für die NRW-Wirtschaft ein ganz herber Rückschlag“, so Schmidt.



Versorgung Die Deutsche Post hat bereits angekündigt, vorerst keine Pakete und Päckchen nach Großbritannien und Irland anzunehmen. Kühne + Nagel erwägt, Waren zwischen England und dem Kontinent nur noch in Containern zu transportieren, weil dann keine Lastwagenfahrer von der Insel auf den Kontinent fahren müssen. Das Problem: Weil keine Menschen von England auf den Kontinent kommen dürfen, weigern sich Lkw-Fahrer, Waren auf die Inseln zu bringen, weil ihre Rückkehr unsicher ist. Es könnte sein, dass in Großbritannien schon in wenigen Tagen Obst und Gemüse knapp werden, weil die Lieferungen aus Frankreich, Spanien oder Italien ausbleiben.