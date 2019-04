Brauchtum in Kevelaer : Männergesangverein ist bald 125 Jahre alt

Brauchtum in Kevelaer

KEVELAER Der Kevelaerer Männergesangverein (KMGV) lud zur Jahreshauptversammlung ins Vereinslokal „Gelder Dyck“ ein. Der Vorsitzende Heinz Lamers begrüßte die Mitglieder. Er dankte Josef Lipka für die Erstellung des Jahresberichtes, der von der Versammlung einen starken Applaus erhielt.

Im Jahr sind folgende Veranstaltungen beim Männergesangverein geplant: 31. Mai, Singen beim Seniorennachmittag, Kirmesfreitag im Festzelt; 23. Juni, Byzantinische Messe in der Basilika; 3. August, Singen beim Stadtfest mit einem Gastchor aus Maastricht; 14. September, Buschfest; 6. Oktober, Konzert im Bühnenhaus; 15. Dezember, Adventskonzert in der Clemenskirche; 25. Januar 2020, Singen auf Einladung von „Kirche in Not“ im Kölner Dom.