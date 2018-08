Trotz Air-Berlin-Pleite sind Tickets häufig günstig

Düsseldorf Vor einem Jahr meldete die Airline Insolvenz an. Jetzt rechnet der Insolvenzverwalter mit der Rückzahlung des Staatskredites.

Nur wenige Pleiten haben für größeres Aufsehen gesorgt als die Insolvenz von Air Berlin vor exakt einem Jahr, jetzt zeigen sich die Folgen in vielen damals nicht erwarteten Details. Eine Nachricht verkündete Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag: Er werde möglicherweise in der Lage sein, den vom Bund gewährten Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro doch ganz zurückzuzahlen, sagte er. Dies könne „im Laufe der nächsten Jahre“ erreicht werden. Ein Sprecher von Flöther erklärte auf Anfrage, woher das Geld kommen solle, nachdem bereits rund 75 Millionen Euro zurückgezahlt wurden. So würden zu Unrecht nach der Insolvenz ausgezahlte Gelder zurückgefordert. Und Flöther fordere Kautionen von Flughäfen zurück, die Air Berlin einst bezahlt hatte.