Krefeld : Top-Architekt Volkwin Marg spricht über Krefeld

Krefeld Er hat als junger Architekt den Zuschlag für den Bau des Flughafens Berlin-Tegel erhalten - Auftakt einer großen Karriere. Am Mittwoch spricht Volkwin Marg in Krefeld über Architektur - und über Krefeld.

(RP) Er hatte den Mut – manche sagen: die Frechheit –, sich als junger Architekt mit 29 Jahren um ein Berliner Großprojekt zu bewerben: den Bau des Flughafens Tegel. Er bekam den Zuschlag und startete damit eine Architektenkarriere wie aus dem Bilderbuch: Volkwin Marg, Jahrgang 1936, hat mit seinen Partnern ein Büro aufgebaut, das heute weltweit mit 500 Mitarbeitern arbeitet. Am Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, ist er in Krefeld im Schütte-Pavillon im Kaiserpark zu Gast. Er wird auf Einladung der Verseidag in Zusammenarbeit mit dem Projekt MIK unter dem Titel „Ein Gespräch über Architektur“ auch über Krefeld reden. Marg macht vor der Veranstaltung eine Erkundung durch Krefeld zu einigen architektonischen Marksteinen, darunter das Seidenweberhaus und das Stadthaus. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per Mail an pavillon@verseidag.de. Die Moderation des Abends liegt beim Leiter der Krefelder Redaktion der Rheinischen Post, Jens Voß.