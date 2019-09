Tischtennis : Schwere Zeiten für die TG Neuss

Neuss Tischtennis-Regionalligist orientiert sich nach Schlappe gegen Süchteln nach unten.

Auch bei Ahrens selbst lief es nicht rund. Er verlor in beiden Einzeln gegen Axel Fischer (2:3) und Matas Skucas (2:3) jeweils im Entscheidungssatz und unterlag auch zu Beginn im Eingangsdoppel an der Seite von Henning Zeptner glatt in drei Sätzen gegen Hutter/Konzer. „Wir müssen jetzt höllisch aufpassen, dass wir nicht ganz unten hineingeraten“, warnt Ahrens, der die Liga für sehr ausgeglichen hält: „Da brauchst du viele Punkte, um am Ende drin zu bleiben.“