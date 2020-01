Tischtennis : Licht und Schatten bei Mini-Meisterschaft

Der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis hat in Norf wieder für großen Andrang gesorgt. Über 60 Kinder sind in die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Grundschule an der Ruhrstraße gekommen, davon elf Mädchen.

Erstmals nahmen auch sechs Mädchen in der jüngsten Kategorie (Jahrgang 2011 und jünger) teil. Hier siegte Esma Sultan Davarci-Kahraman vor Milena Munker. Im Jahrgang 2007/08 gewann Neeltje Giersch vor Titelverteidigerin Ouyad Amani. Bei den Jungen gab es im Finale der 11- bis 12-Jährigen ein Familienduell, das Bohan Cai gegen seinen Bruder Bojun für sich entschied. Sieger bei den 9- und 10-Jährigen wurde Noah Schwarz und neuer Mini-Meister bei den Jüngsten (8 Jahre und jünger) wurde Samuel Ernst.