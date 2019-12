Aus den Vereinen : Positive Bilanz des Jubiläumsjahres in Kervenheim

Kervenheim Der Theaterverein Gemütlichkeit freut sich über ausverkaufte Aufführungen und die Spendenbereitschaft für den guten Zweck.

Schecks konnten an die „Aktion Lichtblicke“ und „Herzenswunsch Niederrhein“ übergeben werden. Mit einem solch großartigen Ergebnis hat im Verein niemand gerechnet. 4500 Euro wurden durch den Ticketverkauf, den Gewinn beim Getränkeverkauf am Benefizabend sowie die große Tombola erzielt. Die Tombola wurde an allen vier Aufführungstagen durchgeführt. Wertvolle Preise wurden von mehr als 45 örtlichen Unternehmen und Verwaltungen im Umkreis von Kervenheim und Kevelaer gespendet. Der Verein dankt allen Sponsoren für ihre Unterstützung. Besonderer Dank geht auch an alle Theaterfreunde, die mit dem Loskauf zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Die gesamte Summe kommt nun der „Aktion Lichtblicke“ und „Herzenswunsch Niederrhein“ zu Gute. Und die Freude sei riesig, so Moritz Lapp von Antenne Niederrhein für „Lichtblicke“, und Eckart Liwerski, zweiter Vorsitzender von „Herzenswunsch Niederrhein“, bei der Scheckübergabe von je 2250 Euro. „Wir freuen uns über diese stolze Summe und bedanken uns herzlich für diese schöne Spendenaktion beim Theaterverein in Kervenheim, besonders aber bei allen Besuchern, die unsere gemeinsame Aktion so großartig unterstützt haben“, so Moritz Lapp und Eckart Liwerski. Das Geld fließt in Projekte für Kinder und Jugendliche aus unserer Region. Die „Aktion Lichtblicke“ unterstützt Menschen, besonders Kinder und Jugendliche, die in Notlage geraten sind und wird getragen von Antenne Niederrhein und dem Caritasverband. Schwerpunktziele von „Herzenwunsch Niederrhein“ sind die Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen. Für Menschen mit einer deutlich lebensbegrenzenden Erkrankung können letzte Herzenswünsche erfüllt werden.