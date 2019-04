Weeze : Tanztheater in Weeze

Tanztheater in Weeze

WEEZE 88 Kinder der dritten und vierten Klassen der Marienwasser-Grundschule präsentierten im Bürgerhaus in Weeze das Tanztheater „Des Kaisers neue Kleider“. Realisiert werden konnte das Projekt mit Hilfe des NRW Landesprogramms für Kultur und Schule, über das auch der Kontakt zur Tanzpädagogin Elke Welz-Janßen aus Kalkar hergestellt wurde.

Das Märchen von Hans Christian Andersen wurde in einer Projektwoche in unterschiedlichen Projektgruppen mit Hilfe verschiedener Tänze, Modenschauen und einem Erzähler-Quartett so verändert, dass es ins 21. Jahrhundert passte.