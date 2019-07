Stille Post beim Komponieren

Studierende der Robert-Schumann-Hochschule haben „Visual Music“ ausprobiert.

Vor drei Wochen hat man Yale ein Musikstück in die Hand gedrückt. Genauso wie weiteren sieben Studenten des Instituts für Musik und Medien der Robert-Schumann-Hochschule. Vorher aber hatten sich alle verpflichtet, das erhaltene Stück geheim zu halten.

„Visual Music – Notation und Transformation“ hieß die Aufgabe des Dozenten Christian Schäfer. Im Rahmen seines Seminars hatten die Studenten sich mit dem Sichtbarmachen von Musik beschäftigt, ohne hierbei auf die klassischen Notationssysteme zurückzugreifen. Als Prüfungsaufgabe gab es zum Semesterende die Gemeinschaftsübung „Stille Post“. Jeder Teilnehmer musste sein eigenes Musikstück grafisch visualisieren, jedoch ohne Schrift und ohne Noten. Das so entstandene „Tonbild“ wurde dann an eine andere Teilnehmerin oder einen Teilnehmer weitergegeben, natürlich ohne irgendwelche Hinweise auf das Stück. Nun entwickelte der Empfänger seine eigene Interpretation der Notation. Der neu entstandene Track wurde wiederum weitergegeben, bekam jetzt einen Titel und wurde in Form eines Covers visualisiert.