ST. ANTONIUS KEVELAER : Sternsinger sammeln mehr als 10.000 Euro

Die Sternsinger zogen durch die St. Antoniusgemeinde in Kevelaer. Foto: Verhülsdonk

KEVELAER In diesem Jahr waren die Sternsinger drei Tage in der Gemeinde St. Antonius unterwegs. Herzlich wurden sie von den Gemeindemitgliedern empfangen. Aufgrund des Vorbereitungstreffens konnten die Kinder gut erklären, wofür in diesem Jahr gesammelt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken