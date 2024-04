Comeback angekündigt Stefan Raab boxt wieder gegen Regina Halmich – Reaktionen auf Social Media

View this post on Instagram

Im ersten Video rudert Elton in einem kleinen Boot und sucht Stefan Raab. Er entdeckt ihn anscheinend auf einer Insel beim Angeln. Der Mann wird von hinten gefilmt. Nach Eltons drängen: „Du warst fast zehn Jahre weg. Es wird Zeit, dass du wieder mal was machst“, antwortet der Mann mit Raabs Stimme, er habe schon viel gemacht, er wolle jetzt Influencer werden. Wenn er in drei Tagen neun Millionen Follower gewinne, wie die Fitness-Influencerin Pamela Reif, dann komme er zurück, gerne auch mit Fitnessvideos. Der Instagram-Account von Funk spielt in seiner Reaktion auf die Osterzeit an, während der Raab sein Comeback ankündigt und zieht eine Verbindung zu Jesus.