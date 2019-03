Schrottimmobilien: Stadt nimmt nun doch nicht an Zwangsversteigerung teil

Krefeld Nachdem Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil veröffentlicht wurden, zieht die Stadt ihren Plan um Ankauf einer Schrottimmobilie zurück.

(vo) Oberbürgermeister Frank Meyer hat zu Beginn der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt, dass die Stadt nun doch nicht an dem Bieterverfahren im Zuge der Zwangsversteigerung der Lindenstraße 5 und 7 (der Komplex, in dem auch das Café Kosmopolit ist) teilnimmt. Zugleich kündigte er an, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, weil nicht-öffentliche Unterlagen über diesen Vorgang an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden. Die unzulässige Weitergabe vertraulicher, nicht-öffentlicher Unterlagen stelle eine inakzeptable strafbare Handlung dar; die Stadt habe deshalb Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufgenommen.